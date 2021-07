DRK KiTa Brilon verabschiedet Einstein Kids

Hurra ich bin ein Schulkind

brilon-totallokal: Brilon: Für die Schulkinder der DRK Kindertageseinrichtung Brilon ist die Kita Zeit nun vorbei. Am vergangenen Freitag wurde in den Gruppen Abschied gefeiert. Es wurde gespielt, getobt, die Kita noch mal inspiziert und am Abend ging es auf zur Nachwanderung. Im Anschluss haben alle Einstein Kids in der Kita geschlafen. Das war eine aufregende Nacht. Am nächsten Morgen ging es nach einem ausgiebigen Frühstück wieder nach Hause.

Bild: Die angehenden Schulkinder der DRK KiTa Brilon feiern Abschied.

Foto: DRK Brilon

Quelle: Elena Schlüter – DRK Brilon KiTa gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon