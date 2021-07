Sommerfeeling am Möhnesee

Warsteiner Brauerei sponsert „Picknicht OpenAir 2021“

brilon-totallokal: Sommer, Sonne, Live-Musik und gute Laune: Am Samstag den 24. Juli steigt am Möhnesee eine Picknick-Party unter freiem Himmel. Mit frischgezapftem Warsteiner Premium Pilsener, leckerem Essen und Sommersound von Noel Holler bringt die „Favourite Events GbR“ in Zusammenarbeit mit der „Eventmanufaktur Risse & Rottke“ von 17 bis 22 Uhr das Sommergefühl in den Seepark Körbecke.

Ein kleines bisschen Normalität: Mehr als ein Jahr lang musste pandemiebedingt auf größere Feiern und Veranstaltungen verzichtet werden. Mit dem „Picknicht OpenAir 2021“ darf man sich nun wieder auf eine Party freuen, die nicht alleine im eigenen Wohnzimmer stattfindet. Am 24. Juli von 17 bis 22 Uhr legt Noel Holler zusammen mit dem DJ Team der „Favourite Events GbR“ – bestehend aus T-Mo JayL, JonasW und Julez – im Seepark Körbecke auf. Dort darf, mit Blick auf den Sonnenuntergang über dem Möhnesee, jeweils in Fünfergruppen auf einer Fläche von vier Quadratmetern – der Größe einer Picknickdecke – nach Herzenslust gefeiert und getanzt werden. Für die flüssige Verpflegung sorgt die Warsteiner Brauerei als exklusiver Sponsor mit einer breiten Auswahl ihres Sortiments und ihrem fruchtig frischen Neuprodukt Warsteiner Grapefruit Alkoholfrei 0,0 %, von dem jeder Gast am Eingang eine Probierflasche gratis erhält. Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann bei dem Truck der „Food Fahrbrik“ mit frischen Burgern und leckerem Fingerfood noch einmal Energie tanken. Tickets für das Festival können zu einem Preis von 15 Euro unter Picknicht OpenAir erworben werden. Der Eintritt erfolgt ab 16 Uhr und unter Einhaltung der “Drei-G-Regel“, für getestete, geimpfte oder genesene Personen. Wer sich schon einmal für das Festival einstimmen möchte, findet hier den neusten Song von Noel Holler.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Fotocredit: Favourite Events GbR

Quelle: Warsteiner

