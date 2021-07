Kneipp- und Gesundheitsangebote im Juli 2021

Juli Kneipp- und Gesundheitsangebote in der Naturlandschaft von Brilon und Olsberg aus dem Programmheft 2021

Alle Angebot werden unter den aktuell geltenden Kontakteinschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt. Die geltenden Maßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz sind einzuhalten.

Dienstag, der 20. Juli 2021

„Kneipp KraftOrt-Wanderung zum Sauerländer Blütengarten“

Hinter den Hangwäldern des Olsbergs wartet der Sauerländer Blütengarten in Bruchhausen mit seiner schönsten Rosenblüte auf Sie.

Mitten durch den neu gestalteten Kneipp-Park Dr. Grüne führt die Tour unterhalb des Olsbergs zum bezaubernden Wasserschlösschen im Bundesgolddorf Bruchhausen. Gemeinsam geht es in den Sauerländer Blütengarten, bevor die Wanderung im angrenzenden Gutscafé bei einer verdienten Stärkung ihren Ausklang findet.

Ganz nebenbei erfahren Sie Neues und Nützliches über die Anwendung von Kneipp-Güssen in der freien Natur und auch zu Hause. Der Rückweg erfolgt mit dem Linienbus von Bruchhausen nach Olsberg.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Leitung: Gäste-Wanderführerin und Kneipp-Animateurin Jutta Maas

Start: 14:00 Uhr | Dauer: ca. 3 Stunden

Treffpunkt: Tourist-Information, Ruhrstraße 32, Olsberg

Streckenlänge: ca. 7 km

Hinweis: Bitte tragen Sie festes Schuhwerk.

Kosten: 12,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 9,- € p. P. (inkl. Eintritt Sauerländer Blütengarten), exkl. Rückfahrt mit dem Linienbus

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Mittwoch, der 21. Juli 2021

„Fit in den Tag – Taulaufen mit Fitnessübungen“

Den jungen Morgen nutzen und beim Taulaufen den Kreislauf anregen, die Durchblutung fördern, das Immunsystem stärken oder Kopfschmerzen bekämpfen.

Nach einer kurzen Erwärmung laufen Sie barfuß über das feuchte Gras im KneippErlebnisPark Olsberg. Über die Füße nehmen sie den frischen Tau wahr.

Im Anschluss erhalten Sie eine Anleitung zu leichten Yogaübungen oder Sie sind eine Runde im Bewegungsparcours.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Leitung: Angehende Kneipp-Gesundheitstrainerin SKA Astrid Entrup

Start: 07:30 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunden

Treffpunkt: Tourist-Info, Ruhrstraße 32, am Armbecken, Olsberg

Hinweis: Bitte Sportbekleidung tragen. Taulaufen ist nicht geeignet bei: arteriellen Durchblutungsstörungen, Ischias, Frösteln, Nieren- und Blasenleiden, während der Menstruation, niedrigem Blutdruck

Kosten: 5,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 3,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Sonntag, der 25. Juli 2021

„Pilates am RastOrt Kneipp-Park Dr. Grüne“

Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär von Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur.

Der RastOrt Kneipp-Park Dr. Grüne bietet den idealen Ort für diese Bewegungseinheit. Spüren Sie die Ruhe und Natürlichkeit in diesem historischen Kurpark.

Tun Sie Ihrem Körper etwas Gutes, beim After Work Pilates am Mittwoch oder am Sonntagmorgen – im Juli unter freiem Himmel.

Veranstalter: Kneipp-Verein Brilon Olsberg e.V.

Leitung: Pilates Trainerin und GroupFitnesstrainerin (B-Lizenz) Julia Göddeke

Start: 10:00 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunden

Treffpunkt: Kneipp-Park Dr. Grüne, RastOrt des Kneipp ErlebnisPark, Mühlenufer, Olsberg

Schwierigkeit: leicht bis mittel

Hinweis: Bitte bringen Sie eine Gymnastikmatte mit.

Kosten: 5,- €, ermäßigt (für Gäste mit SauerlandCard und Mitglieder des Kneipp-Vereins Brilon Olsberg): 3,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

