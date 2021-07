Seelenorte im Juli 2021

Juli Angebote der Tourismus Brilon Olsberg GmbH zu den Sauerland Seelenorten Brilon und Olsberg aus dem Programmheft 2021

brilon-totallokal: „Vergesst mir die Seele nicht.“ Ein Ausspruch Pfarrer Kneipps zur Ordnungstherapie, die für ihn grundlegende Säule des von Ihm entwickenten Naturheilverfahrens war. Hier einige Termine um sich innerlich zu zentrieren.

Donnerstag, der 22. Juli 2021

„Wanderung auf der Bergbauschleife am Eisenberg“

Vor über 100 Jahren arbeiteten am Eisenberg noch etliche Bergarbeiter, heute ist er einer der Sauerland-Seelenorte und erinnert an ihre harte Arbeit.

Sie erwandern historische Pfade, wo früher Eisenerz aus dem Philippstollen, dem Maxstollen und dem „Altem Stollen“ gefördert wurde, welches die Bergleute dann anschließend verluden. Beim Transport ins Stadtzentrum färbten sich die Zugangswege rostrot. Viele Relikte der „Eisenzeit“ sind auch heute noch am geschichtsträchtigen Eisenberg zu bewundern. An dessen höchsten Punkt können Sie aufatmen und eine wunderbare Aussicht genießen.

Veranstalter: Heimatbund der Stadt Olsberg e.V.

Leitung: zertifizierte Natur- und Landschaftsführer

Start: 16:00 Uhr | Dauer: ca. 2,5 Stunden

Treffpunkt: Parkplatz Rote Brücke, zwischen Roter Weg und Eisenberg, Olsberg

Streckenlänge: ca. 7,5 km

Hinweis: Bitte tragen sie festes Schuhwerk.

Kosten: 8,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Freitag, der 23. Juli 2021

„Besichtigung und Führung durch den Philippstollen- Seelenort Eisenberg“

Über 100 Jahre sind seit der Schließung des Bergwerks „Briloner Eisenberg“ vergangen. Heimatfreunde und Bergbauinteressierte haben den Philippstollen auf einer Länge von ca. 700m für Besucher begehbar und erlebbar gemacht.

Ausgestattet mit Grubenhelm und Kittel begeben sich die abenteuerlustigen Besucher gemeinsam mit den Bergwerksführern in den dunklen, engen Gang, der nach ca. 600 m in die Barbara-Grotte mündet. Beklemmende Gefühle aufgrund der Bedrohlichkeit des Berges und die Bewunderung für die Bergleute, die sich hier im 18. Jahrhundert zentimeterweise vorwärts plagten, um an das begehrte Eisenerz zu gelangen, wechseln sich bei der Begehung ab. Ab und zu begegnet man dort unten auch den Fledermäusen.

Veranstalter: Heimatbund Olsberg „Arbeitskreis Bergbau“

Leitung: Erfahrene Stollenführer

Start: 16:00 Uhr | Dauer: ca. 1,5 Stunden

Treffpunkt: Stolleneingang Philippstollen, Eisenberg 1, Olsberg

Hinweis: Bitte tragen Sie witterungsentsprechende Kleidung und festes Schuhwerk. Die Temperatur im Stollen beträgt ca. 8 Grad.

Kosten: 4,- €, Kinder (3-14 J.) 2,- Euro

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Freitag, der 23. Juli 2021

„Sonnenuntergangswanderung zum Ginsterkopf“

Wanderung zur „Blauen Stunde“ – ein besonderes Naturerlebnis.

Die Wanderung startet gemächlich ansteigend und geht die letzten Meter steiler hinauf, auf dem Rothaarsteig, bis zum Seelenort Ginsterkopf. Lassen Sie sich oben angekommen von dem Zauber des Sonnenuntergangs einhüllen – wenn die Natur sich wieder zur Ruhe begibt. Genießen Sie diesen Moment bei einer Meditation und einer stillen Pause, bevor es wieder entspannt hinunter geht.

Veranstalter: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Leitung: Pate des Seelenorts Willi Otto und Regionalpfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer

Start: 19:30 Uhr | Dauer: ca. 2,5 Stunden

Treffpunkt: Wanderparkplatz Schützenhalle, Am Ginsterkopf 12, Brilon-Wald

Streckenlänge: hin und zurück jeweils ca. 2,5 km

Schwierigkeit: mittelschwerer Anstieg auf den letzten ca. 100 m

Hinweis: Bitte festes Schuhwerk tragen.

Kosten: 5,- € p. P. (für soziale Zwecke)

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Samstag, der 24. Juli 2021

„Naturcoaching – Natur als Ort der Antwort“

Natur ist ein Therapie- und Coachingraum und Ort der Entspannung, Erdung und Reflexion.

Natur wertet nicht

Natur nimmt dich an

Natur ist authentisch

Entdecke Sie Symbole für sich und Ihr Leben. Wo zeigt die Natur einen „Spiegel“ vor, wo Stärke, Verletzlichkeit, Wachstum oder Heilung? Wo ist eine Richtungsänderung wichtig, um Hindernisse zu umgehen? Was kann man von Gänseblümchen, Wurzeln, Wasser, Rinde oder Zugvögeln lernen? Was kann ein Vorbild sein? Gibt es Erfolgsprinzipien, die mich inspirieren? Was in der Natur hat die Fähigkeit oder Eigenschaft, die ich mir wünsche? Im Fluss sein, wie der Schmalah See? Die Biegsamkeit eines Baumes?

Veranstalter: Naturschule Hochsauerland UG

Leitung: Zertifizierte Naturpädagogin und Mentalcoach Manuela Buchau

Start: 15:00 Uhr | Dauer: ca. 2 Stunden

Treffpunkt: Wanderparkplatz Schmalah, Kirchstraße, bei der Unterführung Brilon-Wald

Hinweis: Bitte festes Schuhwerk und wetterangepasste, bequeme Kleidung tragen.

Kosten: 5,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Sonntag, der 25. Juli 2021

Lassen Sie sich von dem Ort rund um die Almequellen zu einem einzigartigen Aquarellbild inspirieren.

Zunächst erkunden Sie die Besonderheiten der Natur rund um den Almer Entenstall im Mühlental, das Ihnen durch sein Formenreichtum Vorlage und Anregung bietet. Bei diesem Workshop wird gezeigt, wie Sie mit wenig Farbtönen und der Lasurwirkung der Farben eine schöne Komposition mit einem interessanten Bildaufbau aufs Papier bringen. Alles Licht kommt bei reiner Aquarellmalerei vom Untergrund, dem Papier. Zum Abschluss mach Sie einen Spaziergang zum Quellteich.

Veranstalter: Tourismus Brilon Olsberg und Alme AG

Leitung: Kunstlehrerin Anne Jackisch

Start: 15:00 Uhr | Dauer: ca. 2,5 Stunden

Treffpunkt: Almer Entenstall, Untere Bahnhofstr. 9, Brilon-Alme

Schwierigkeit: für Anfänger

Hinweis: Bitte bringen Sie falls vorhanden eigene Wasser- oder Aquarellfarbe, Pinsel und Aquarellpapier mit.

Teilnehmer: min. 7, max. 20 Personen

Kosten: 10,- € p. P. zzgl. Materialkosten: 5,- € p. P.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg

Tel. 02962-97370

Derkere Straße 10 a, 59929 Brilon

Telefon: 02961 96990

Alle Angebote werden unter den aktuell geltenden Kontakteinschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie durchgeführt. Die geltenden Maßnahmen zur Hygiene und zum Infektionsschutz sind einzuhalten.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon