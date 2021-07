Neue Einrichtungsleitung für die DRK Tagespflege in Olsberg

Theresa Braune – übernehmen Sie

brilon-totallokal: Theresa Braune übernimmt die Leitung der neuen DRK Tagespflege in Olsberg. Bereits Anfang Juni hat sie ihren Dienst aufgenommen und bereitet nun die Eröffnung der Tagespflege im August vor.

Nach ihrer Ausbildung zur Altenpflegefachkraft im Jahr 2012 war die Zweiunddreißigjährige lange in der stationären Altenpflege tätig, absolvierte eine Weiterbildung zur Praxisanleitung und später auch zur Pflegedienstleitung. Frau Braune verfügt über eine mehrjährige Erfahrung im Bereich der stationären Altenpflege, nutzte aber auch die Gelegenheiten, in einem ambulanten Pflegedienst sowie in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen Erfahrungen zu sammeln.

„Ich freue mich auf die Aufgabe in der Tagespflege und möchte gemeinsam mit den Tagespflegegästen den Tag gestalten und ins Gespräch kommen, um somit eine Abwechslung im Alltag zu schaffen“, berichtet Theresa Braune voller Vorfreude.

Die neue DRK Tagespflege in Olsberg wird am 01. August 2021 eröffnet. Auf 290 Quadratmetern werden bis zu 16 Pflegeplätze angeboten. Einziehen wird die Einrichtung in die ehemalige Schule in der Bahnhofstraße in Olsberg. In den zwei großen Gemeinschaftsräumen wird gemeinsam gegessen, geplaudert oder gespielt. Darüber hinaus beinhaltet das Konzept zwei Ruheräume und einen Therapieraum. Die Sanitäranlagen sind an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst. Ein Highlight ist die 55 Quadratmeter große Terrasse, die den Seniorinnen und Senioren einen geschützten Aufenthalt im Freien bietet.

Eine Tagespflege ermöglicht es, den Tag in Gesellschaft außerhalb der eigenen vier Wände zu verbringen. Dies wird unter anderem dann wichtig, wenn die Betreuung zu Hause nicht gewährleistet werden kann und eine Pflege in einer stationären Einrichtung noch gar nicht nötig ist. Damit können Betroffene so lange wie möglich zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung bleiben und bekommen trotzdem Abwechslung und soziale Kontakte.

Alle Interessierten können sich ab sofort bei der neuen Einrichtungsleiterin Theresa Braune melden. Ein Anmeldeformular und viele weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.tagespflege-olsberg.de oder telefonisch unter 02961-96550.

Bild: Theresa Braune (Neue Einrichtungsleitung) und René Teich (Geschäftsführer DRK Brilon Sozialdienste gGmbH).

Fotocredits: DRK Brilon

Quelle: DRK Brilon Sozialdienste gGmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon