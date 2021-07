BRILON OPEN AIR startet mit dem Kindertheater

„Die Prinzessin auf der Erbse“ im Museumsgarten Haus Hövener mit dem Ensemble „Mensch, Puppe! Das Bremer Figurentheater“

Brilon: Am Mittwoch, 21. Juli 2021, ab 15.00 Uhr wird der Museumsgarten Haus Hövener wieder einmal für die Jüngsten geöffnet. Das Ensemble „Mensch, Puppe! Das Bremer Figurentheater" öffnet für Kinder ab 3 Jahren den Vorhang mit dem bekannten Stück „Die Prinzessin auf der Erbse" – frei nach Hans Christian Andersen.

Prinz Enno braucht dringend eine Frau. Eine richtige Prinzessin! Aber so einfach ist die Richtige nicht zu finden. So muss Enno in viele fremde Länder reisen und Abenteuer bestehen, um am Ende doch ohne Braut noch Hause zurückzukehren. Da taucht plötzlich mitten in einem fürchterlichen Unwetter ein Mädchen auf. Ob sie auch wirklich eine Prinzessin ist, das kann nur der berühmte Erbsen-Test zeigen!

Putzfrau Helga Flink und Gitarrist Udo erzählen, spielen und singen dieses wunderbare Märchen so voller Hingabe, dass sie dabei fast ihre Arbeit vergessen.

Der Eintritt ist Dank der Unterstützung durch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und des Kultursekretariats NRW in Gütersloh frei! Bitte denken Sie an einen geeigneten Sonnenschutz für die kleinen Besucher. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen und es gilt die bekannte 3G-Regel „Geimpft-Genesen-Getestet“ vor Ort!

Nähere Informationen bei der BWT – Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: [email protected].

