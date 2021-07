Infoabend Photovoltaik

Online-Infoveranstaltung am 12. August mit Tipps zu Solarstrom

brilon-totallokal: Die Stadt Brilon veranstaltet in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW, der EnergieAgentur.NRW und den Stadtwerken Brilon am Donnerstag, den 12.08.2021 einen Infoabend zum Thema Photovoltaik für Privathaushalte. Ab 18:00 Uhr können sich interessierte Briloner Bürger:innen über Zoom in zwei Vorträgen zum Thema Sonnenenergie informieren.

Strom speichern mit Batterien

Strom vom eigenen Hausdach lohnt sich dann am meisten, wenn er vor Ort verbraucht und nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird. Doch das ist gar nicht so einfach, weil die meiste Energie im Privathaushalt morgens und abends benötigt wird, wenn die Sonne kaum scheint. Mit Batterien aber, die den Strom tagsüber speichern, wird die Energie auch nach Sonnenuntergang nutzbar. Energieberater Dipl.-Ing. Hermann-Josef Schäfer erläutert im Auftrag der Verbraucherzentrale in einem Online-Seminar, welche Chancen die staatlich geförderte Technologie für Privathaushalte bereithält.

Lokale Photovoltaik-Angebote der Stadtwerke Brilon

Im zweiten Vortrag des Abends informieren die Stadtwerke Brilon über die Vorteile eines Photovoltaik-Kaufmodells und die konkreten Planungs- & Beratungsangebote vor Ort.

Fragen und eigene Erfahrungsberichte aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht. Eine Anmeldung für den kostenlosen Infoabend über die Plattform Zoom der EnergieAgentur.NRW ist möglich bis zum 11.08.2021 per E-Mail an [email protected]. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer:innen den Zoom-Link zugeschickt.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

