Ipsylon e.V. startet wieder

Nach langer Corona-Pause hat Ipsylon neue Angebote

brilon-totallokal: Nach fast eineinhalb Jahren kommt wieder Leben in die Räumlichkeiten von Ipsylon e.V. am Scharfenberger Hof 6 – in Brilon.

Die Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit psychosozialen Problemen und deren Angehörige hat mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken begonnen.

Die Gruppenangebote finden in Kleingruppen (max. 8 Personen) unter den bekannten Coronaschutzmaßnahmen statt und genesene, geimpfte oder getestete BesucherInnen dürfen mit vorheriger Anmeldung an den unterschiedlichsten Angeboten teilnehmen.

Weitere Informationen unter www.ipsylon-brilon.de

Fotocredits: Ipsylon e.V.

Quelle: Annika Siebertz – Ipsylon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon