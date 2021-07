Stadtbücherei: „Basteln-to-go“ und Bürgerhilfe

Nächste Runde des SommerLeseClub

brilon-totallokal: Olsberg: Der SommerLeseClub geht in der Stadtbücherei Olsberg mit der Aktion „Basteln-to-go – BookFrame“ in seine nächste Runde. Ab Dienstag, 20. Juli, können sich die Clubteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Stadtbücherei Basteltüten mit 3-D-Bilderrahmen abholen.

Manchmal fallen Geschichten nämlich ganz schön aus dem Rahmen, sind außergewöhnlich, besonders, spannend, lustig oder traurig. In den 3-D-Rahmen können Teams oder Lesehelden ihre Lieblingsbücher kreativ in Szene setzen. Für den schönsten BookFrame gibt es auf der Abschlussparty einen LeseOskar. Die Basteln-to-go-Taschen werden verteilt solange der Vorrat reicht, ein Rahmen pro Team. „Wer keinen Rahmen abbekommen hat, wird einfach im Schuhkarton kreativ und überrascht das Büchereiteam mit tollen Ideen“, so Büchereileiterin Petra Böhler-Winterberg: „Auch Lieblingsbücher im Schuhkarton sind Anwärter auf einen LeseOskar.“

Am Dienstag, 20. Juli, findet in der Stadtbücherei Olsberg zudem in der Zeit von 17 bis 18 Uhr die nächste Bürgersprechstunde der Bürgerhilfe Olsberg statt. Kalli Fischer oder Michael Bernick stehen für Hilfesuchende als potenzielle Hilfeanbieter eine ganze Stunde als Ansprechpartner bereit.

Quelle: Stadt Olsberg

