Ferien-Überraschung für Kinder und Jugendliche

Freier Eintritt im Freizeitbad des AquaOlsberg

brilon-totallokal: Olsberg: Das AquaOlsberg bereitet jungen Menschen eine Ferien-Überraschung: Ab Mittwoch, 21. Juli, haben alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 16 Jahren freien Eintritt in Freizeit- sowie Freibad der Sauerlandtherme. Die Aktion läuft bis zum Ende der Sommerferien am Dienstag, 17. August.

„Damit wollen wir Kindern und Jugendlichen während der Ferien Spaß, Bewegung und Unterhaltung ermöglichen“, so Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer. Gerade junge Menschen hätten die Einschränkungen der Corona-Pandemie oft als besonders einschneidend erlebt: Schule, viele Freizeitangebote und oftmals Treffen im Freundeskreis seien über lange Zeit weggefallen. Dem Verzicht wolle man nun ein Stück weit Ferien-Erlebnis entgegensetzen – Wolfgang Fischer: „Unser AquaOlsberg ist immer ein Stück Urlaub vom Alltag – und das gilt für alle Altersgruppen.“

Bürgermeister Fischer hatte die Aktion nach dem Beispiel anderer Kommunen in benachbarten Bundesländern ins Leben gerufen: „Auch in Zeiten, die nach wie vor nicht einfach sind, können junge Menschen so ein Stück weit Freizeit-Spaß erleben.“ Die Fraktionen des Olsberger Stadtrates unterstützen das Projekt.

Wichtig: Auch weiter gelten im AquaOlsberg die schon bekannten Regeln der Inzidenzstufe 0: Alle Besucherinnen und Besucher müssen beim Betreten des Gebäudes bis zur Umkleide ihren Mund-Nasen-Schutz tragen, Kinder unter 10 Jahren dürfen das AquaOlsberg nur in Begleitung eines Erwachsenen (mindestens 17 Jahre alt) besuchen. Weitere Informationen gibt es unter www.aquaolsberg.de im Internet.

Bild: Ab Mittwoch, 21. Juli, haben alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 16 Jahren freien Eintritt in Freizeit- sowie Freibad des AquaOlsberg.

