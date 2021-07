POL-HSK: Farbschmierereien an Schulen

Zwei Schulen in Brilon beschmiert

brilon-totallokal: Am vergangen Wochenende beschmierten unbekannte Täter zwei Schulen in Brilon. Am Gymnasium Petrinum beschrieben die Vandalen zwei Wände mit roter und schwarzer Farbe. An der Heinrich-Lübke-Sekundarschule besprühten die Täter mehrere Mülltonnen. Die Tatzeiten liegen zwischen Freitag und Montag. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon