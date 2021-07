Nasse Füße bei Niederschlag? Nein danke!

Moderne Entwässerungssysteme bieten die optimale Kombination aus Nachhaltigkeit, Effizienz und Design

brilon-totallokal: Von gepflasterten Flächen rund ums Haus muss Regenwasser rasch abfließen – andernfalls drohen Schäden am Unterbau des befestigten Areals sowie an der Immobilie selbst. Die einfachste und umweltfreundlichste Lösung ist eine effektive Oberflächenentwässerung, welche das Wasser zur Versickerung in benachbarte Vegetationsflächen ableitet.

Moderne Konzepte bieten eine zuverlässige Entwässerungsleistung, statische Belastbarkeit, ansprechende Designs sowie unterschiedliche Materialien und Farben. Hochwertige Abdeckungsprogramme wie BIRCOlight können zudem gezielt für architektonische Akzente genutzt werden. Optisch ansprechend sind etwa die Längsstabroste aus Guss oder in Kammausführung aus verzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Der nachhaltige Werkstoff Filcoten®, der beim gleichnamigen Rinnensystem BIRCO Filcoten® zum Einsatz kommt, wird ohne künstliche Harze und Kunststoffe hergestellt und punktet von der Produktion über den Einbau bis hin zum Recycling mit purer Nachhaltigkeit.

Für Hofeinfahrten, Terrassen oder Wegbereiche ist die sogenannte Punktentwässerung eine effektive und ästhetisch ansprechende Entwässerungslösung. Mit den BIRCOcolor Beschichtungen eröffnen sich viele Möglichkeiten der farblichen Gestaltung: Sie sind in allen RAL-Farben sowie verschiedenen Metallictönen verfügbar und bieten dank ihrer UV-Beständigkeit und des hohen Korrosionsschutzes eine echte Alternative zu Edelstahl. Die Basis-KTL-Beschichtung von BIRCOcolor besteht aus 80 % VE Wasser und ist chrom- und bleifrei – auch hier gehen Entwässerung und Umweltschutz Hand in Hand. Mehr unter www.birco.de.

Bild: Für Terrassen, Einfahrten und Wege ist eine Punktentwässerung bestens geeignet. Lösungen, die aus dem nachhaltigen Werkstoff Filcoten® bestehen, weisen zudem einen ökologischen Fußabdruck auf und tragen damit nachhaltig zum Klimaschutz bei.

