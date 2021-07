Waldwirtschaftssymposium der JU Südwestfalen

Das Wirtschaftssymposium der Jungen Union Südwestfalen geht in die nächste Runde!

brilon-totallokal: In diesem Jahr steht bei uns der Wald im Klimawandel im Fokus und mit ihm ein wichtiger heimischer Wirtschaftszweig: die Forst- und Holzwirtschaft.

Gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und vielen weiteren Expertinnen und Experten aus dem Bereich Wald und Holzwirtschaft wollen wir am Dienstag, den 10. August 2021 um 17:30 Uhr “open air” im Wildwald Vosswinkel diskutieren. Wir freuen und auf einen interessanten Sommerabend mit spannenden Gesprächen! Um Anmeldung bitten wir bereits jetzt per Mail an [email protected].

Quelle: Birte Hackbarth – Junge Union Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon