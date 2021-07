Briloner radeln durch die Geschichte

30 Briloner und einige Gäste aus dem Umland nahmen die Einladung des Briloner Heimatbundes Semper Idem e.V. und des Museums Haus Hövener wahr und radelten am 17.07.2021 durch den „Geschichtserlebnispark Brilon und die 16 Dörfer“

brilon-totallokal: Startpunkt war am Museum Haus Hövener, im Herzen der Stadt. Die erste Etappe führte nach Rösenbeck, Madfeld, Radlinghausen und über Thülen zurück zum Briloner Marktplatz. Organisiert wurde die geschichtsträchtige Tour als Rahmenprogramm der aktuellen Sonderausstellung „Mobilität im Sauerland“ des Museums Haus Hövener von Willi Otto aus Brilon-Wald und von dem Vorsitzenden des Briloner Heimatbundes Semper Idem e.V., Winfried Dickel. Der Rösenbecker Ortsheimatpfleger Alois Kleff erklärte beim ersten Stopp in seinem Heimatort anschaulich die Lambach-Pumpe und die sehenswerte St. Laurentius-Kirche mit ihren Schätzen und Besonderheiten.

Weiter radelten die Geschichtsinteressierten nach Brilon-Madfeld zum alten Forsthaus und Backhaus, am Dorfplatz gelegen. Auch ein kurzer Vortrag in der schönen Kirche St. Margaretha stand auf dem Programm. Ortsvorsteher Heinz Bickmann lud anschließend in das gemütliche Begegnungszentrum, in die alte Forstscheune, ein und berichtete ausführlich über dieses ambitionierte Projekt. Nun erwarteten Ortsvertreter aus Radlinghausen die mobile Gruppe am Dorfteich mit diversen Erfrischungen. Nach einem gemütlichen Austausch bei strahlendem Sonnenschein führte der Heimweg über Brilon-Thülen zurück nach Brilon.

Alle Teilnehmer waren begeistert von der vierstündigen Geschichts-Rad-Tour durch den „Geschichtserlebnispark Brilon und seine 16 Dörfer“. Weitere Exkursionen sind in der Planung. Nähere Informationen sind unter [email protected] zu finden. („Geschichte, wohin man auch blickt“ – die neuen Informationstafeln des Briloner Altstadtrundganges und „Geschichte für zwischendurch“)

Fotocredits: Museum Haus Hövener

Quelle: Apollonia Held-Wiese – Museum Haus Hövener

