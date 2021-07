POL-HSK: Ladendieb flüchtet

Ein Ladendieb entwendete am Donnerstag gegen 12:45 Uhr mehrere Handys aus einem Mobilfunkgeschäft an der Bahnhofstraße.

brilon-totallokal: Der Täter riss die Telefone aus der Diebstahlsicherung und flüchtete aus dem Laden in Richtung Springstraße. Folgende Beschreibung des Täters liegt vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt; circa 1,85 Meter groß; südländisches Aussehen; sportliche Statur; schwarze Hose; schwarzes Oberteil; weiße Turnschuhe; schwarze Baseballkappe Eine Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 – 90 200 in Verbindung.

