Gemeinsamer Schützengottesdienst der Ev. Kirchengemeinde und dem Heimatverein Altenbrilon

brilon-totallokal: Brilon/Altenbrilon: In diesem Jahr feiern die Schützen des Heimatvereins Altenbrilon und die Ev. Kirchengemeinde am Sonntag, dem 08. August 2021 morgens um 10.00 Uhr gemeinsam einen ökumenischer Gottesdienst an der Hubertuskapelle.

Hierzu laden wir auch unsere Gemeindeglieder herzlich ein, da in der Stadtkirche an diesem Sonntag der Gottesdienst entfällt.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche statt.

Bild: Westansicht der Hubertuskapelle auf dem neuen Friedhof in Brilon. Erbaut auf den Ruinen der in Vergessenheit geratenen Georgskirche (um das Jahr 1000 erbaut ) die in der Zeit des 30 jährigen Krieges nach 1610 zerstört wurde.

Fotocredits: AlterWolf49, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Quelle: Ev. Kirchengemeinde Brilon

