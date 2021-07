Offizielle Vorstellung und Einweihung der Fahrradboxen am Bus- und Zugbahnhof „Brilon Stadt“

Ab dem 01.08.2021 werden die Fahrradboxen in Betrieb genommen

brilon-totallokal: Am Montag, den 26.07.2021 wurden die sechs neuen Fahrradboxen am Bahnhof in Brilon Stadt durch den Bürgermeister Herrn Dr. Bartsch und Frau Schäfer von der RLG offiziell vorgestellt und eingeweiht.

Ab dem 01.08.2021 werden die Fahrradboxen in Betrieb genommen. Vermietet werden die Boxen durch die RLG, wie Frau Schäfer den Anwesenden erklärte. Dazu wird ein Mietvertrag ausgestellt, dessen Laufzeit zunächst drei Monate beträgt. Nach Ablauf der drei Monate ist der Vertrag monatlich kündbar. Zusammen mit dem Mietvertrag wird dann auch der Schlüssel für die jeweilige Fahrradbox ausgehändigt. Die monatlichen Kosten für die Anmietung einer Box betragen 5,00 € während es für Abo-Nutzer kostenlos ist.

Der erste Mietvertrag wurde vor Ort bereits unterschrieben. Herr Hiob ist Mitarbeiter der Stadtwerke Brilon und fährt täglich mit dem Bus zur Arbeit. Ab jetzt will er hier sein Fahrrad parken, um im Stadtgebiet flexibler zu sein. Er ist auch MobilitätsPate der RLG und steht den Bürgerinnen und Bürgern gerne als Ansprechpartner bei Fragen zur Verfügung.

Dass die Fahrradboxen nicht nur praktisch sind, um Fahrräder sicher zu parken, sondern auch noch schön aussehen können, dafür sorgt Henning Feil. Die erste Box erstrahlt schon im Bahnwaggon-Look und es folgen weitere, für Brilon typische Motive auf den einzelnen Türen wie beispielsweise der Petrusbrunnen und die Waldfee.

Herr Dr. Bartsch ergänzt am Ende der Veranstaltung, dass diese sechs Fahrradboxen zunächst als Versuchsobjekte dienen um zu sehen, wie gut die Anmietung angenommen wird. Bei entsprechendem Bedarf könnten weitere Boxen aufgestellt werden.

Fahrradbox mieten: Bei Interesse können die Fahrradboxen unter der E-Mail Adresse [email protected]. angefragt werden.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

