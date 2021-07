Der Sommer ist zum Radeln da

brilon-totallokal: Jetzt Lieblingsstrecke teilen und tolle Preise gewinnen: In Zusammenarbeit mit Hellweg Radio zeichnet Warsteiner die schönsten Fahrradstrecken im Kreis Soest aus. Die Kooperation startet heute und läuft für die nächsten 14 Tage. Unterstützt wird die Aktion außerdem durch Radiospots bei Hellweg Radio.

Staffelübergabe: Die Kooperation zur Lieblingsstrecke, die bis heute mit Radio Sauerland lief, konnte mit Hellweg Radio für weitere zwei Wochen verlängert werden. In Zusammenarbeit zeichnen Hellweg Radio und die Warsteiner Brauerei noch einmal die Lieblingsstrecken im Kreis Soest aus, die Regeln bleiben gleich. Ob eine entspannte Überlandfahrt in die Eisdiele, eine actionreiche Talfahrt mit dem Mountainbike oder die Trainingsstrecke für Profis, jede eingesendete Route hat die Chance auf einen von drei Gewinnen. Der erste Platz darf sich über einen Gutschein in Höhe von 250 Euro freuen, der in allen regionalen Warsteiner Gastronomiebetrieben eingelöst werden kann. Der zweite und dritte Platz wird mit zehn und fünf Kästen Warsteiner Radler Alkoholfrei oder Warsteiner Grapefruit Alkoholfrei 0,0 % prämiert. Die fruchtig-frischen Biermixes eignen sich ideal für die Erfrischung zwischendurch oder die Entspannung nach der abgeschlossenen Radtour. Wer die erste Etappe der Kooperation mit Radio Sauerland verpasst hat, hat nun noch einmal die Chance, seine Lieblingsstrecke bei Hellweg Radio einzureichen und einen tollen Preis zu gewinnen.

Mehr Informationen zur Aktion finden Sie hier!