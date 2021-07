Workshop für Kinder und Familien im Stadtarchiv

brilon-totallokal: „Woher kommt meine Familie? Was ist an meinem Geburtstag passiert? Wo kommt unser Nachname her?“ Diese und viele weitere Fragen können Kinder allein oder gemeinsam mit ihren Familien im Stadtarchiv Brilon herausfinden. In den Sommerferien lädt das Archiv zum Workshop „Meine Familie und ich“ ein.

Egal ob mit Geschwistern, Oma, Opa, Mama, Papa oder alleine – Kinder haben in dem eineinhalbstündigen Workshop die Möglichkeit, einen Familien-Stammbaum zu erstellen, in alten Zeitungen und anderen Unterlagen zu recherchieren. Der Workshop findet selbstverständlich unter den gültigen Corona-Schutzmaßnahmen statt.

Die Veranstaltung wird zweimal angeboten, am Donnerstag, den 12. August jeweils um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr. Eine Anmeldung nimmt das Stadtarchiv ab sofort unter Tel.: 02961/794244 oder Mail [email protected] entgegen.

Bild: Wer ist Oma Erna? Im Stadtarchiv können Kinder ihren Familienstammbaum entdecken.

Copyright: Ted Sakshaug

