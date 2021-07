Kreiswahlausschuss zur Bundestagswahl

Kreiswahlausschuss lässt neun Direktkandidaten zu

brilon-totallokal: Der Wahlausschuss des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am Freitag, 30. Juli, folgende neun Wahlvorschläge für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September im Wahlkreis 147 – Hochsauerlandkreis, zugelassen:

Friedrich Merz, Arnsberg, CDU

Dirk Wiese, Brilon, SPD

Carl-Julius Cronenberg, Arnsberg, FDP

Otto Winfried Strauß, Arnsberg, AfD

Maria Tillmann, Sundern, GRÜNE

Karl-Ludwig Gössling, Bestwig, DIE LINKE

Andreas Hövelmann, Arnsberg, Die PARTEI

Sebastian Vielhaber, Winterberg, FREIE WÄHLER

Klaus Selter, Bestwig, dieBasis

