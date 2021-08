Neuer digitaler Service der Stadtbücherei Olsberg

Jahresgebühr über „Mein Olsberg“ online bezahlen

brilon-totallokal: Olsberg: Es ist Ferienzeit. Für viele gehört Schmökern zum Urlaub wie Butter aufs Brot. Dabei wird digitales Lesen auf E-Book-Readern immer beliebter, schließlich wiegen die kleinen Lesegeräte fast nichts. Aber was tun, wenn im Urlaub das Ausleihen neuer Bücher über die Onleihe24 plötzlich nicht mehr klappt, weil die Gültigkeit des Büchereiausweises abgelaufen ist? Für dieses Problem hat die Stadtbücherei Olsberg jetzt eine einfache Lösung. Ab sofort kann man über das Serviceportal der Stadt „Mein Olsberg“ unter https://portal.kommunale.it/olsberg/ die Gültigkeit der Büchereiausweise online verlängern und die fällige Jahresgebühr bezahlen. Egal, wo man gerade ist, sofern man Zugriff auf das Internet hat.

Zur Nutzung dieser Dienstleistung ist eine einmalige Registrierung und spätere Anmeldung beim Servicekonto.NRW erforderlich. Nur so sind die persönlichen Daten bereits in den entsprechenden Formularfeldern ausgefüllt. Außerdem ist dieser Service der Stadtbücherei mit einer Bezahlfunktion ausgestattet. Zur Nutzung der Bezahlfunktion ist dann eine Anmeldung am Service-Portal notwendig. Nach Anmeldung stehen die Bezahlsysteme giropay/paydirekt, VISA, Mastercard und PayPal zur Verfügung. Also einfach einmalig registrieren, anmelden und bezahlen – und dem weiteren Lesevergnügen steht nichts mehr im Wege. Sobald die Zahlung der Leserjahresgebühr über das Portal veranlasst wurde, erhält die Stadtbücherei automatisch eine Rückmeldung, gibt das Leserkonto für ein weiteres Jahr schnell und unkompliziert wieder zur Nutzung frei. Und der Urlaub ist gerettet.

Der Aufwand für die Registrierung lohnt sich übrigens mehrfach, denn angemeldeten Nutzern des Serviceportals stehen zahlreiche weitere digitale Dienste zur Verfügung. Ob Sperrmüll bestellen, Hundesteueranmeldung, Ausstellung einer Mietbescheinigung: Die angebotenen digitalen Dienstleistungen sind vielfältig. Ein Stöbern im Portal lohnt sich.

Potentielle Neukunden können “Mein Olsberg” auch zur Erstanmeldung bei der Stadtbücherei Olsberg nutzen. Erwachsenen, die noch keinen Leserausweis der Bücherei haben, aber gerne analoge und auch digitale Medien nutzen möchten, bietet die Bücherei die Möglichkeit zur digitalen Anmeldung über das Portal.

Bild: Büchereileiterin Petra Böhler-Winterberg stellt die neuen digitalen Möglichkeiten für Stadtbücherei-Nutzer vor.

Foto: Stadtbücherei Olsberg

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon