Akademische Weiterbildung à la carte

Fachhochschule Südwestfalen stellt am 10. August das Online-Master- und Zertifikatsstudium International Management and Information Systems vor

brilon-totallokal: Die Fachhochschule Südwestfalen bietet ab dem Wintersemester 2021/22 ein Zertifikatsstudium im Masterstudiengang International Management and Information Systems an. Am Standort Soest können Weiterbildungsinteressierte semesterweise eine Auswahl aus zwölf Modulen des Studiengangs belegen.

Der berufsbegleitende Masterstudiengang bereitet Studierende auf Führungspositionen in einer globalisierten Wirtschaft vor, in der die intelligente Nutzung von IT-Systemen ein immer wichtigerer Erfolgsfaktor wird. Das Studium vermittelt den Studierenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die heutige digitale Transformation. Als Zertifikatsstudium richtet sich das Studium an Berufstätige, die sich neben dem Job neues Wissen in diesen Themenbereichen aneignen möchten, ohne ein ganzes Studium aufnehmen zu müssen.

Der englischsprachige Studiengang bietet eine Doppelqualifikation. IT-spezifische Fächer wie Wirtschaftsinformatik, Enterprise Resource Planning oder Electronic Business sind mit betriebswirtschaftlichen Schlüsselkompetenzen wie International Economics oder Process Management kombiniert. Durch die umfassende Implementierung der englischen Sprache und die multikulturelle Zusammensetzung der Studierenden hat das Studium eine ausgeprägte internationale Ausrichtung.

Alle Module werden vollständig in englischer Sprache und grundsätzlich online durchgeführt. In einigen Modulen können ergänzende Präsenzen vorgesehen sein. Jedes der Module kann dabei einzeln belegt werden. Teilnehmende im Zertifikatsstudium lernen so den Studiengang kennen und können später unter Anrechnung bereits erbrachter Leistungen in den Studiengang wechseln, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen. Alle Weiterbildungsmodule sind – wie auch der Online-Studiengang – auf ein berufsbegleitendes Studium ausgerichtet.

In einer Online-Infoveranstaltung am Dienstag, den 10. August ab 17:30 Uhr stellt die Hochschule den Masterstudiengang wie auch das Zertifikatsangebot vor, von den Voraussetzungen über den Studienverlauf bis hin zu den Besonderheiten des Onlinestudiums. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.fh-swf.de

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon