Die Waldtrolle sagen „Tschüss“

Die Waldtrolle kehren zurück nach Altenbüren

brilon-totallokal: Am 1.8.2008 eröffneten die Steinbergstrolche ihre Waldgruppe, die Waldtrolle in Esshoff. Jeden Morgen fuhren die Trolle mit dem Bus vom Kindergarten nach Esshoff und mittags wieder zurück ins Hauptgebäude in Altenbüren.

Die alte Schule in Esshoff bot den Trollen genügend Platz zum Spielen, Lernen und Toben. Die meiste Zeit aber hielten sich die Trolle in verschiedenen Waldstücken rund um Esshoff auf. Morgens wurde der Bollerwagen mit Werkzeugen und Frühstückstaschen bepackt und los ging es in den Wald. Es wurden Waldsofas gebaut, geklettert, gesägt und gehämmert, die Kinder ließen ihrer Kreativität und ihrer Phantasie im Spiel freien Lauf und lernten viel über den Lebensraum Wald und seine Bewohner.

Jetzt, 13 Jahre später, kehren die Waldtrolle zurück nach Altenbüren.

Der Kindergarten wurde aufgestockt und angebaut und so haben jetzt alle drei Gruppen, die Wichtel, die Zwerge und die Trolle genügend Platz.

Die Steinbergstrolche verlassen Esshoff mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie denken an eine schöne, erlebnisreiche Zeit im Wald zurück, freuen sich aber auch auf den „neuen“ Kindergarten und darauf, dass alle zusammen spielen und lernen können.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

