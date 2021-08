Brilon Open Air – Kinderkonzert „Gedanken wollen fliegen“ mit „Toni Geiling & das Wolkenorchester“

Kinderlieder- und Familienkonzert ab vier Jahren

brilon-totallokal: Zu einem Kinderlieder- und Familienkonzert ab vier Jahren lädt Brilon Kultour am Mittwoch, 11. August 2021 um 15.00 Uhr ein und hofft, wie beim ausverkauften Kindertheater, auf viele Zuhörende im Museumsgarten Haus Hövener. Der Liedermacher Toni Geiling begibt sich zusammen mit seinem Wolkenorchester in eine fantasievolle Kinderliederwelt und wirbelt die Gedanken des Publikums beim Konzert „Gedanken wollen fliegen“ ordentlich durcheinander. In den Texten kreist ein Rotmilan auf unbekannte Weise, ein Bücherwurm verspeist Gedichtbände und beim Berglied kommt es zur Begegnung der dritten Art. Virtuos, verspielt, originell und pointiert wickelt das Ensemble das kleine und große Publikum um seine musikalischen Finger. Natürlich gibt es ausreichend Gelegenheit zum Tanzen, Mitsingen, Lachen und Staunen.

Der Eintritt ist Dank der Unterstützung durch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und des Kultursekretariats NRW in Gütersloh frei! Bitte denken Sie an einen geeigneten Sonnenschutz für die kleinen Besuchenden. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen, und es gilt die bekannte 3G-Regel „Geimpft-Genesen-Getestet“ vor Ort!

Nähere Informationen bei der BWT – Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: [email protected].

Fotocredits: Wolfgang Kubak

Quelle: BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

