HSK-Impfbus: Weitere Termine stehen fest – Samstag, 07. August, 9 – 14 Uhr Brilon Marktplatz,

Der Impfbus des Hochsauerlandkreises geht weiter auf Tour

brilon-totallokal: Der Impfbus des Hochsauerlandkreises geht weiter auf Tour: Los geht es am Freitag, den 6. August, 9 bis 14 Uhr, an der Fachhochschule in Meschede.

Nachdem am vergangenen Samstag der Impfbus in Sundern unterwegs war und sich über 100 Bürgerinnen und Bürger impfen ließen, verspricht sich das Organisationsteam des Impfzentrums Olsberg auch in den anderen Städten und Gemeinden des Hochsauerlandkreises einen hohen Zuspruch der spontanen Impfaktion.

Weitere Termine finden statt am:

Samstag, 07. August, 9 – 14 Uhr Brilon Marktplatz,

Mittwoch, 11. August, 9 – 15 Uhr Meschede Busbahnhof,

Donnerstag, 12. August, 9 – 15 Uhr Schmallenberg Schützenplatz,

Samstag, 14. August, 9 – 15 Uhr Neheim Marktplatz,

Mittwoch, 18. August, 9 – 15 Uhr Hallenberg Heinrich-Hugo-Platz,

Donnerstag, 19. August, 9 – 15 Uhr Neheim Marktplatz,

Freitag, 20. August, 12 – 18 Uhr Winterberg Parkplatz Zentrum (vor dem E-Center),

Samstag, 21. August, 9 – 15 Uhr Eslohe Esselmarkt.

Das Angebot richtet sich an alle Impfwilligen ab 16 Jahre. Es steht ausreichend Impfstoff von Biontech (ab 16 Jahre), Moderna (ab 18 Jahre) und Johnson & Johnson (Einmalimpfung / ab 18 Jahre) zur Verfügung.

Alle Interessierte haben vor Ort die Wahl, welchen Impfstoff sie bevorzugen.

Mitzubringen ist ein Ausweisdokument, im Idealfall der Personalausweis, und – sofern vorhanden – der Impfausweis. Alle weiteren Unterlagen können vor Ort ausgefüllt werden.

Fotocredits: HSK

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon