Schützenfest Altenbrilon Alternativ

Witterungsbedingte Änderungen im Festablauf

brilon-totallokal: Aufgrund der derzeitigen Wetterprognosen kann der evangelische Gottesdienst zum Schützenfest am Sonntag, den 08.08.2021 um 10.00 Uhr nicht wie geplant an der Hubertuskapelle auf dem Friedhof Brilon stattfinden. Er findet stattdessen in der evangelischen Kirche statt. Im Anschluss erfolgt die Kranzniederlegung zur Ehrung der verstorbenen Mitglieder an der Hubertuskapelle.

Auch der im Anschluss für 11.00 Uhr geplante Festakt muss aufgrund der Witterungsprognosen leider abgesagt werden, da geplant war, diesen aufgrund der Corona-Regeln komplett draußen durchzuführen.

Quelle: Stefan Elges – Heimatverein Altenbrilon 1950 e.V.

