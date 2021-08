Thomas Kutschaty zu Gast in Bestwig

Wiese und Kutschaty treffen die Bahngewerkschaften EVG und GDL

brilon-totallokal: Auf Einladung des heimischen SPD-Bundestagsabgeordneten und Fraktionsvize, Dirk Wiese, wird Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag NRW, am 17. August 2021 Bestwig besuchen.

Bereits am frühen Morgen steht ein Besuch in der Firma M. Busch an, bei dem Dirk Wiese und Thomas Kutschaty sich mit der Firmenleitung, dem Betriebsrat sowie Vertretern der Belegschaft austauschen wollen.

Anschließend findet ein Treffen im Lokal “Essbahn” in Bestwig mit Vertretern der Bahngewerkschaften EVG und GDL zu einem ausführlichen Gespräch über die Eisenbahnsituation am Standort Bestwig statt.

“Ich freue ich sehr, dass Thomas Kutschaty im Rahmen seiner Sommertour erneut das Sauerland besucht. Uns ist es wichtig, dass wir mit den Betrieben, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vor Ort ins Gespräch kommen, insbesondere auch zu den Herausforderungen im Hinblick auf die Gesetzespakete, die auf europäischer Ebene im Rahmen des “Fit for fiftyfive”-Programms angestoßen worden sind. Ebenso freue ich mich, dass Thomas Kutschaty sich erneut die Zeit nimmt, um mit den Beschäftigten am Eisenbahnstandort Bestwig in den Austausch zu gehen, besonderes, da Übergriffe auf das Bahnpersonal immer noch stattfinden”, so Wiese.

Fotocredits: @ Marco Urban

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon