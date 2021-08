Für duftende Blütenfülle im nächsten Sommer

Lavendel jetzt schneiden und pflanzen

brilon-totallokal: Noch bis vor kurzem blühte er in vielen Gärten und verbreitete dort seinen einzigartigen Duft: der echte Lavendel. Von Natur aus unkompliziert erfreute uns der Halbstrauch den ganzen Sommer lang mit immer neuen Blütenähren, ohne dass wir irgendwelche Arbeit mit ihm hatten. Selbst Gießkannenschleppen und Düngen war nicht notwendig, da er trockenen, nährstoffarmen Boden bevorzugt. Damit wir die mediterrane Pflanze aber auch im kommenden Jahr wieder richtig genießen können, sollte man im August und September doch noch einmal aktiv werden: Zum einen steht ein Rückschnitt im Bestand an, zum anderen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weitere Lavendelpflanzen in den Garten zu setzen.

Nicht zu tief und nicht zu spät

Der regelmäßige Rückschnitt bei Lavendel ist notwendig, damit die Pflanze nicht mit der Zeit lange, holzige Stämme bildet, die struppig auseinanderdriften und lediglich an ihren Enden Blätter und Blüten tragen. Gärtner sprechen auch von einer „Verkahlung von unten“. Indem man einen Strauch nach der Blüte beherzt auf ein Drittel kürzt, wirkt man dem entgegen. Denn dadurch bilden sich vermehrt neue Triebe am Fuße der Pflanze, sie verholzt deutlich langsamer, wächst dichter und bleibt insgesamt besser in Form. Die Schere setzt man idealerweise immer „im Grünen“ an, also kurz oberhalb des bereits verholzten Bereichs. Bei einem fachgerechten Korrekturschnitt sieht der Lavendel zumeist schon nach etwa einem Monat wieder aus wie neu. Diese Arbeit sollte aber auf keinen Fall zu spät im Jahr erfolgen, weil die jungen Triebe ansonsten nicht rechtzeitig winterfest werden und später zu erfrieren drohen.

Pflanzzeit: September bis Anfang Oktober

Ist der Lavendel zurückgeschnitten, entdeckt man sicher noch die ein oder andere Stelle im Garten, an der man sich für den kommenden Sommer noch mehr Blütenfülle wünscht. Was viele nicht wissen: Um neuen Lavendel zu pflanzen, muss man nicht bis zum Frühjahr warten. Ein guter Zeitpunkt ist auch der September. Zwar kann das Angebot in den Gartencentern dann in der Regel nicht mit dem im April und Mai mithalten, aber im Netz gibt’s auch jetzt eine große Auswahl. Die Gärtnerei Helix beispielsweise bietet auf ihrer Website ein breites Sortiment an Englischem Lavendel an. Hier findet man natürlich die klassisch violetten Sorten, aber auch welche mit rosa, hellblauer oder weißer Blütenfarbe und neben Lavendelriesen, die eine Höhe von bis zu 75 Zentimetern erreichen, auch Varianten, die niedrig bleiben und eher kissenförmig wachsen. Bestellen kann man schon jetzt, geliefert wird dann passend zur Pflanzzeit ab Ende August. Kommen die Pflanzen anschließend zügig in die Erde, haben sie ausreichend Zeit, sich vor dem Winter an den neuen Standort zu gewöhnen und sind auf die kalte Jahreszeit bestens vorbereitet. Weitere Informationen unter: www.helix-pflanzen.de/lavendel

Bild: Um neuen Lavendel zu pflanzen, muss man nicht bis zum Frühjahr warten. Ein guter Zeitpunkt ist auch der September. Im Netz findet man dann eine große Auswahl an Sorten.

