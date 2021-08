Mit Reisegutschein in den Urlaub

Marcel Hötger aus Bad Wünnenberg ist der glückliche Gewinner aus der Impfaktion

brilon-totallokal: Erst die Impfung am Flughafen Paderborn/Lippstadt, dann in absehbarer Zeit von dort aus ab in den Urlaub: Marcel Hötger aus Bad Wünnenberg hat den Reisegutschein in Höhe von 500 Euro gewonnen, den der heimische Airport im Rahmen der Impfaktion am vergangenen Sonntag ausgelobt hatte. Der Gewinn kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn der glückliche Gewinner möchte seine Partnerin Anne Koch Mitte August heiraten und von Paderborn/Lippstadt aus in die Türkei oder nach Mallorca in den Urlaub fliegen.

Die erste Impfaktion, die der Flughafen zusammen mit dem Kreis Paderborn organisiert hatte, stieß auf großes Interesse. 170 Menschen aus der Region holten sich ihre medizinische Vorsorge gegen das Corona-Virus. Vor dem Hintergrund dieser erfreulichen Resonanz planen die beiden Partner die Wiederholung der Impfaktion am Sonntag, 5. September. Der Flughafen wird die zweite Impfaktion frühzeitig ankündigen und die dann gültigen Rahmenbedingungen mitteilen.

