Sommerleseclub 2021 endet

Mit den Sommerferien 2021 endet auch der Sommerleseclub der Stadtbibliothek Brilon.

brilon-totallokal: Die Bibliothek bittet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Ihre LeseLogBücher bis Dienstag, den 17. August 2021, dem letzten Ferientag, abzugeben.

„282 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte der diesjährige Sommerleseclub, die Mehrzahl davon Kinder und Jugendliche im Alter von 8- 12 Jahren. In 84 Freunde- und Familien-Teams hatten sich Leseratten jeden Alters zusammengeschlossen, um sich in den Ferien in die Fantasiewelt von Geschichten entführen zu lassen, Stempel für gelesene Bücher oder gehörte Geschichten zu sammeln und das Logbuch kreativ zu gestalten.

Alle, die mitgemacht haben, sind herzlich eingeladen, sich am Dienstag, den 24. August 2021 von 14.30 bis 17 Uhr an der Bibliothek die Urkunde und eine kleine Überraschung abzuholen. Als VIP-Gast wird der Eventkünstler Robotman erwartet.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die heiß begehrten LeseOskars im kleinen Kreis verliehen. Die Gewinner werden bis spätestens Samstag, den 21. August 2021 benachrichtigt.

Der Sommerleseclub ist eines der größten Leseförderprogramme des Landes Nordrhein-Westfalen und wird in Brilon seit 2002 jeden Sommer mit Unterstützung des Kultursekretariates NRW Gütersloh, dem Land Nordrhein-Westfalen und den lokalen Sponsoren Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Egger, Oventrop, RLG und DB Westfalenbus durchgeführt.

Bild: Die Trophäe „LeseOskar – die Bibliothek vergibt 10 LeseOskars für besondere Leistungen im Rahmen des Sommerleseclubs.

