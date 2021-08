BBL-Radtour durchs Möhne- und Bibertal und den Briloner Windpark

Auch in diesem Sommer bietet die Briloner Bürger-Liste (BBL) wieder eine Radtour an.

brilon-totallokal: Die Tour führt am Sonntag, 22. August, zunächst in Richtung Rüthen: Vom Briloner Markt geht es über den Möhneradweg neben der Möhnestraße ins Bibertal. Vom Bibertal aus führt die Strecke dann durch den Wald nach Esshoff, vorbei am Campingplatz Kallenhardt. Von Esshoff aus geht es weiter zur Altenbürener Mühle, und dann durch den Briloner Windpark zurück zum Markt.

Die Länge der Gesamtstrecke beträgt etwa 40 km. Die Wege sind nicht durchgängig asphaltiert, lassen sich aber problemlos fahren. Unterwegs sind zwei längere Pausen eingeplant.

Treffpunkt ist am 22. August um 10:00 Uhr am Markt in Brilon.

Eine Voranmeldung ist erforderlich unter E-Mail an “[email protected]” oder per Telefon 02961-3550.

