Mitgliederversammlung des Hospizverein Brilon mit Vorstandswahlen

Im vergangenen Jahr musste die Mitgliederversammlung des Hospizverein Brilon Corona bedingt abgesagt werden

brilon-totallokal: Unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen lädt der Vorstand zu Mitgliederversammlung am Mittwoch, 15. September, um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung in das Evangelische Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, in Brilon ein.

Es stehen auch Vorstandswahlen auf dem Programm. Ab 18.30 Uhr wird allen Mitgliedern, die nicht geimpft sind, ein kostenloser POC-Antigen-Schnelltest angeboten.

Fotocredits: Hospitzverein Brilon

Quelle: Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon