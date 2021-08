Lesen im Park

Lesestartkino im Kreishauspark

brilon-totallokal: Am Freitag, den 13.08.2021 lädt die Stadtbibliothek Brilon um 16 Uhr zum Lesestartkino in den Kreishauspark ein. Gaby Lange und Petra Kemmerling lesen für alle Grundschulkinder im Alter von 6 bis 8 Jahren die Geschichte “Der Tag, an dem Paul wieder bunt wurde” von Marlene Fritsch vor. Die Veranstaltung findet nur bei gutem Wetter statt!

Um Anmeldung wird gebeten. Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Sommerleseclubs statt. Tel. 02961 / 794460 oder [email protected].

