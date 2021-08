Babycafé mit Eltern im Familienzentrum Olsberg

Mit Spiel und Spaß durch die Bewegungslandschaft

brilon-totallokal: Das Babycafé im Familienzentrum Olsberg findet einmal im Monat statt und richtet sich an alle Eltern, deren Kinder zwischen 10 Monaten und 2,5 Jahre alt sind. Gemeinsam wird gesungen, gebastelt, gemalt, geturnt und vieles mehr. Eltern können dort Kontakte zu anderen Familien aufbauen. Kinder knüpfen Kontakte untereinander. Eltern spielen mit ihren Kindern und lernen dabei Spielmaterialien und Angeboten für diese Altersstufe kennen.

Einmal im Monat donnerstags öffnet das Babycafé von 9.30 bis 11 Uhr seine Pforten. Beim nächsten Termin am Donnerstag, 23. September, heißt das Motto: „Mit Spiel und Spaß durch die Bewegungslandschaft“. Am 21. Oktober steht „Malen mit Fingerfarbe“ auf dem Programm – Hand- und Fußabdruck werden dabei erstellt. Am 18. November steht das Singen mit Instrumenten im Mittelpunkt: „Musikalische Früherziehung“ lautet der Titel. Am 16. Dezember geht es um „Weihnachtliches Basteln“. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Die Eltern werden gebeten, sich im Familienzentrum Olsberg, Rutsche 6 in Olsberg, zu den einzelnen Terminen anzumelden: per E-Mail an [email protected], per Telefon unter 02962/86068.

Ein Hinweis: Sollten die Corona-Zahlen wieder ansteigen, kann es zu einer kurzfristigen Absage kommen.

Quelle: Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon