Das neue Programmheft der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg ist da

Halbjahresprogramm mit einer bunten Mischung aus Präsenz- und Online-Kursen

brilon-totallokal: Am 13. September beginnt das Herbstsemester der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg.

Fast 400 Kurse und Veranstaltungen umfasst das neue Semester Programm und beinhaltet Angebote für alle Altersgruppen, vom Baby bis zur Generation 60+.

„Das Programm umfasst unsere beliebten Klassiker, aber wie immer auch ganz neue Kurse“, erzählt Friederike Gretsch, die das Programm als hauptamtlich pädagogische Mitarbeiterin mitgeplant hat.

Online-Kurse fester Bestandteil

Online-Kurse sind nun in allen Programmbereichen ein fester Bestandteil.

Was sich in der beruflichen Weiterbildung schon früher bewährt hat, hat sich in den letzten Monaten auch in Bereichen wie Sprachen oder gesellschaftlichen Themen gezeigt:

„Bei den Online-Angeboten entfallen beispielsweise Fahrtzeiten, was eine Teilnahme nach der Arbeit oder auch für Eltern kleinerer Kinder erleichtern kann“, erläutert Michael Klaucke, Leiter der VHS.

„Außerdem sind die Online-Kurse weniger auf einen bestimmten Ort oder Umkreis beschränkt und so können wir z. B. auch ausgefallenere Themen oder Sprachen anbieten.“

Auch Kooperationsangebote mit anderen Volkshochschulen sind online möglich.

So bietet die VHS BMO in ihrem Herbstprogramm online beispielsweise Sprachkurse für Russisch oder Legal English an und Teilnehmende können Paderborn virtuell entdecken und sich zum Vermögensaufbau weiterbilden.

Zuversichtlich in den Herbst

„Wir gehen jedoch auch zuversichtlich in das neue Herbstsemester und haben natürlich den Großteil der Kurse in Präsenz geplant“, so Anika Schnieders, stellvertretende VHS-Leiterin.

Neben bekannten Kursformaten aus allen Bereichen wie Aqua-Fitness, Malen nach Bob Ross oder Tabellenkalkulation gibt es auch viele neue Angebote.

Der VHS-Klassiker aus früheren Zeiten Makramee lebt wieder auf, Hula-Hoop-Kurse sind ins Programm aufgenommen worden und auch rund um digitale Themen wie Google oder Instagram bietet die VHS Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Das Halbjahresprogramm ist online unter www.vhs-bmo.de zu finden und liegt als gedrucktes Heft in den Geschäftsstellen und vielen weiteren Auslagestellen aus.

Anmeldungen sind online sowie in allen drei Geschäftsstellen möglich, sowohl telefonisch (Brilon unter 02961 6416, Marsberg unter 02992 1280, Olsberg unter 02962 3080), per E-Mail ([email protected], [email protected], [email protected] ) oder persönlich.

