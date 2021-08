Baumaßnahme am Schlesierplatz – Wasseraustritt wird beseitigt

In Peterborn beginnen die Arbeiten zur Beseitigung eines Wasseraustritts am Schlesierplatz.

brilon-totallokal: Bei der unterirdischen Verlegung eines Glasfaserkabels mit einem Pressverfahren wurde dort im vergangenen Jahr vermutlich eine Wasserader getroffen. Nachdem Ende Januar der Wasseraustritt bemerkt wurde, mussten zunächst die Ursache und insbesondere die Haftungsfrage des Schadens geklärt werden. Ende Juni wurde die Kostenübernahmeerklärung der damals beteiligten Baufirma eingereicht und durch die Stadt Brilon der Reparaturauftrag erteilt. Die Arbeiten sind mit rund 30.000 € veranschlagt.

Um den Wasseraustritt abzuleiten, wird nun eine rund 75 m lange „Teilsickerleitung“ verlegt. Diese Leitung nimmt das Wasser auf und führt es in eine so genannte Außengebietsableitung. Diese Ableitung führt Quellwasser einer weiteren Quelle in Richtung Gudinburger Weg zu einem offenen Graben, der letztendlich in die Gutsteiche einmündet.

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich zwei Wochen andauern. Im Baubereich ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon