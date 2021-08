LOGO für Brilons Gesundheit

Unter dem Motto „360° Mensch“ soll sich ab Oktober in Brilon alles rund um das Thema Gesundheit drehen.

brilon-totallokal: Um einen Wiedererkennungswert zu schaffen, sucht die Stadt jetzt ein passendes Logo. Dieses soll unter anderem Folgendes aussagen:

Bewegung

Gesundheit

im regionalen Kontext, mit Bezug zu Brilon

Der Mensch steht im Vordergrund

Alle Bürgerinnen und Bürger, ob Jung oder Alt, Unternehmer oder Privat, sind dazu eingeladen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Einsendung der Logos kann bis zum 17.09.2021 an [email protected] erfolgen. Im Anschluss wird die Jury, bestehend aus Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, Miriam Decker-Ebbers, Torsten Vogel, Stephan Vogel, Reimund Günter und Pia Buxort, unter den eingesendeten Vorschlägen drei Entwürfe auswählen. Danach entscheidet die Bevölkerung in Form einer Abstimmung über Brialog, welches der drei Vorschläge letztendlich das Logo für „360° Mensch“ in Brilon sein wird.

Der erstplatzierte Entwurf erhält 100,00 €.

Sie fragen sich, wie die Jury zusammenkommt? Die drei Gesundheitsstudios Gym B7, Promotio und Körperformen haben das Projekt im letzten Jahr initiiert. Sie wollen gemeinsam mit der Stadt Brilon das Thema „Gesundheit“ mehr in den Vordergrund stellen und darüber informieren, wie man seine Gesundheit erhält oder wieder zurückbekommt. Deshalb wird es auch ab Oktober immer wieder Beiträge und Informationen dazu auf den Social-Media-Kanälen und auf der Internetseite der Stadt Brilon geben. Außerdem ist ein Gesundheitspass für Briloner Bürgerinnen und Bürger auf dem Weg. Die Krankenkasse BARMER und das Städt. Krankenhaus Maria-Hilf haben sich dem Projekt direkt im letzten Jahr angeschlossen.

Alle Beteiligten freuen sich auf eine große Teilnahme und kreative Vorschläge.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

