Stadt Olsberg mit neuem Online-Service

Kommunale Mitfahrzentrale „PENDLA“ entlastet Umwelt

brilon-totallokal: Wer gemeinsam zur Arbeits- oder Ausbildungsstelle fährt, hat stets „gute Gesellschaft“ – und tut etwas für den Klimaschutz. „Jede Fahrgemeinschaft reduziert Fahrtkosten, mindert das Verkehrsaufkommen und entlastet die Umwelt“, weiß Elmar Trippe von der Stadtverwaltung Olsberg. Deshalb bietet die Stadt Olsberg ihren Bürgerinnen und Bürgern einen neuen Online-Service an: „PENDLA“ – die „Kommunale Mitfahrzentrale für Pendler“.

„Hier finden Bürgerinnen und Bürger passende Mitfahrerinnen und -fahrer für den Weg, den sie am häufigsten fahren: zur Arbeit und zurück“, erläutert Elmar Trippe den Grundgedanken. Die Nutzung ist einfach: Nach einer Registrierung geben die Interessierten die Strecke zwischen Wohn- und Arbeitsort ein. Dazu vergleicht „PENDLA“ die Routen aller Pendlerinnen und Pendler in der Nähe und zeigt passende Übereinstimmungen an – natürlich unter Wahrung des Datenschutzes. Elmar Trippe: „Selbstverständlich kann PENDLA aber auch für die Freizeitgestaltung genutzt werden.“

Aktuell nutzen im Bundesschnitt bis zu 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für den Weg zur Arbeit das Auto und legen damit im Schnitt rund 7.400 Kilometer im Jahr zurück – Tendenz steigend. „Knapp 94 Prozent der Pendler fahren alleine – auch mangels einer Suchmöglichkeit nach Mitfahrerinnen oder Mitfahrern“, so Elmar Trippe. Damit ist der tägliche Berufsverkehr einer der größten Verursacher des schädlichen „Klimagases“ CO2.

Mit dem neuen Service möchte die Stadt Olsberg eine einfache und datenschutzkonforme Plattform bieten, um Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, Fahrgemeinschaften zu bilden. „Das entlastet nicht nur die Umwelt, sondern letztlich auch den Geldbeutel“, so Bürgermeister Wolfgang Fischer. Die Nutzung von „PENDLA“ auf der Startseite www.olsberg.de oder direkt über https://olsberg.pendla.com ist für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos, die Betriebskosten trägt die Stadt Olsberg. Infoflyer stehen in Kürze im Rathaus und den Gewerbebetrieben zur Verfügung.

