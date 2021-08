Carl-Julius Cronenberg am Telefon

Bundestagsabgeordneter freut sich über Bürgeranrufe

brilon-totallokal: Am Montag, den 16.08.2021, findet die nächste Bürgersprechstunde des heimischen Bundestagsabgeordneten Carl-Julius Cronenberg statt. Das Gesprächsangebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger im Hochsauerlandkreis. „Gerade in dieser herausfordernden Zeit möchte ich für die Menschen in der Region ansprechbar sein und ein offenes Ohr für alle Fragen, Sorgen und Hinweise haben. Der direkte Austausch ist mir auch ohne die Möglichkeit persönlicher Treffen überaus wichtig. In den letzten Bürgergesprächen habe ich stets viel Wichtiges für die Arbeit in Berlin für den Hochsauerlandkreis mitnehmen können“, erklärt der Abgeordnete.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Carl-Julius Cronenberg am 16. August 2021 in der Zeit von 09 bis 12 Uhr für ihre Anliegen unter der Telefonnummer 030 – 22 77 22 88 erreichen. Darüber hinaus können sich Bürgerinnen und Bürger jederzeit per Mail ([email protected]) an sein Büro wenden.

Fotocredits: Karin Ehrig

Quelle: Carl-Julius Cronenberg (FDP), MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon