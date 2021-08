Erinnerung und herzliche Einladung zum Südwestfalen Forum 2021

Südwestfalen Forum 2021 am 27. August

brilon-totallokal: Liebe Südwestfalen und Interessierte, in der nächsten Woche, am Freitag, den 27. August, findet das diesjährige Südwestfalen Forum im Online-Format statt. Melden Sie sich gerne noch an, wir haben spannende Themen für Sie vorbereitet!

Beim Forum bringen wir Sie näher an den Puls der Entwicklungen in Südwestfalen, stiften Diskussionen und geben ein Gefühl fürs Ganze: Die Themen gehen deshalb über die REGIONALE 2025 hinaus, bieten auch den Blick auf die Smart Cities der Region, die Jugendkonferenz UTOPiA und zeigen im Besonderen auch einen Blick hinter die Türen des stetig wachsenden Regionalmarketings.

Wir laden Sie herzlich ein, diesen Zukunftsdialog mitzuführen und freuen uns auf Ihre Teilnahme am Freitag, 27. August, von 14 – 17 Uhr #DIGITAL via Zoom.

Weitere Informationen zum diesjährigen Forum, den einzelnen Themen und zur Anmeldung finden Sie hier.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder Probleme bei der Anmeldung haben, wenden Sie sich gerne an Mareike Gronemeyer ([email protected]). Wir freuen uns auf Sie!

Quelle: Südwestfalen Agentur GmbH

