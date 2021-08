Maria Tillmann besucht die Podiumsdiskussion des Jugendparlaments Brilon

Podiumsdiskussion für Jugendliche und junge Erwachsene am 18.08.2021

brilon-totallokal: Am Mittwoch, den 18.08.2021, 17.30 Uhr nimmt die GRÜNE Bundestagskandidierende, Maria Tillmann, an einer Podiumsdiskussion für Jugendliche und junge Erwachsene in der Aula des Gymnasium Petrinum in Brilon teil.

Die Diskussion mit den weiteren Teilnehmer*innen, Friedrich Merz (CDU), Dirk Wiese (SPD), Herr Carl-Julius Cronenberg (FDP), Otto Winfried Strauß (AfD) und Herr Karl-Ludwig Gössling (Die Linke) wird voraussichtlich eine Stunde dauern.

Quelle: GRÜNE im HSK

