Neugestaltung der Homepage der Briloner Wirtschaftsförderung

Zehn Jahre ist es her, dass die Homepage der Briloner Wirtschaftsförderung zuletzt erneuert wurde

brilon-totallokal: Seit einigen Tagen präsentiert sich die Seite unter www.briloner-wirtschaft.de erneut in einem neuen Layout. „Es wurde einfach Zeit, dass auch die Homepage der städtischen Wirtschaftsförderung im modernen Design erscheint. Brilon ist ein moderner und innovativer Wirtschaftsstandort, dies spiegelt sich jetzt auch in der Internetpräsenz der Wirtschaftsförderung wieder.“, so Brilons Wirtschaftsförderer Oliver Dülme, der die Seite erstellt hat, in einer Pressemitteilung. Auf der Homepage finden sich zahlreiche Informationen rund um den Wirtschaftsstandort, so zum Beispiel viele Daten und Fakten im Bereich „Statistiken“. Ein wichtiger Baustein ist das Online-Branchenbuch.

„Jedes Briloner Unternehmen kann sich hier kostenlos listen lassen. Das Branchenbuch hilft Einheimischen wie Gästen einen schnellen Überblick über die Wirtschaftsstruktur in Brilon zu bekommen.“, so Dülme. Natürlich werden auch die bekannten Veranstaltungen der Briloner Wirtschaftsförderung, wie u.a. das Unternehmerforum und das Wirtschaftsforum auf der Seite dargestellt.

Eine extra Rubrik hat dabei das Thema Nachwuchsgewinnung unter „Karriere Start“ erhalten. „Mit der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg führen wir die größte Messe dieser Art in der Region durch. Schon seit einigen Jahren hat die Ausbildungsbörse eine eigene Projekthomepage. Hier finden sich auch der viel genutzte Ausbildungskompass und die Praktikumsplatzübersicht. Insgesamt ist das Thema „Ausbildung / Nachwuchssicherung“ ein Schwerpunkt der Tätigkeit der Briloner Wirtschaftsförderung.“, erläutert Dülme die Wichtigkeit des Themas.

Darüber hinaus finden natürlich auch ansiedlungswillige Unternehmen Informationen über zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen oder freien Gewerbeimmobilien. Unternehmen vor Ort finden Informationen zu Fördermitteln, Beratungsangeboten und Ansprechpartnern. Ein Blick auf die neue Homepage lohnt sich für alle, die Interesse am Wirtschaftsstandort Brilon haben.





Bild: Screenshot der neuen Homepage der Briloner Wirtschaftsförderung www.briloner-wirtschaft.de

