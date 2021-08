Rhetorik – Grundlagen-Kurs der VHS

Wer durch Reden überzeugt, erreicht seine Ziele leichter

brilon-totallokal: Besseres Argumentieren und sicheres Auftreten steigern die Überzeugungskraft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Seminar.

Weitere Schwerpunkte sind: mit Blackout und Störern souverän umgehen sowie die Behandlung von Einwänden in Monologsituationen.

Der Tagesworkshop findet am Samstag, 28. August, von 9 bis 16 Uhr im VHS-Haus in Brilon in einer Kleingruppe (6-8 Personen) statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon (Telefon: 02961 6416, E-Mail: [email protected]) oder im Internet unter www.vhs-bmo.de.

Fotocredits: pexels

Quelle: Astrid Stute – VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon