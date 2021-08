Freie Ausbildungsstellen: Beratungstermine für Jugendliche und Eltern

brilon-totallokal: Die Partner des Ausbildungskonsens Hellweg-Sauerland bieten unter dem Motto „Da geht noch was am Ausbildungsmarkt!“ Beratungstermine für junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Die Perspektiven sind gut: Derzeit gibt es noch viele offene Stellen in der Region.

Aktuell beginnen viele junge Menschen ihre Ausbildung. Trotzdem gibt es noch etwa 1.500 freie Ausbildungsstellen in der Region, gleichzeitig sind gut 500 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Wer also noch nicht fündig geworden ist, hat aktuell sehr gute Chancen, dies zu ändern, zumal die Unternehmen auch mit Blick auf den Fachkräftebedarf der kommenden Jahre qualifizierten Nachwuchs suchen.

Die Partner des Ausbildungskonsens Hellweg-Sauerland, darunter die IHK Arnsberg, bieten deshalb in der kommenden Woche zwei Beratungs- und Vermittlungstermine an. Dazu sind sowohl junge Menschen als auch ihre Eltern herzlich eingeladen. Die Ausbildungsexperten des Ausbildungskonsens kennen sich bestens aus und können helfen, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen, oder vermitteln bestenfalls direkt freie Ausbildungsstellen. Die Aktion ist Teil der bundesweiten Kampagne „Sommer der Ausbildung“.

Die Termine finden jeweils vor dem Berufsinformationszentrum statt am:

24.08. um 16-18 Uhr, BIZ in Meschede (Brückenplatz 10), und am

26.08. um 16-18 Uhr, BIZ Soest (Heinsbergplatz 6).

Um vorherige Anmeldung über www.karriere-hier.de oder unter 02931/878-500 wird gebeten. Kurzfristige Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie sind möglich.

Weitere Informationen rund um das Thema Berufsausbildung gibt es ebenfalls unter www.karriere-hier.de – dort sind außerdem alle Ansprechpartner/-innen aufgelistet. Eine Mediathek bietet zudem eine Auswahl an regionalen Berufsvideos aus den Ausbildungsbetrieben vor Ort.

