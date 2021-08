Anmeldung zur Fischereiprüfung

Anmeldung bis spätestens Montag, 4. Oktober

brilon-totallokal: Die nächste Fischereiprüfung im Hochsauerlandkreis wird in der Zeit vom 8. bis 12. November (an drei der fünf Tage) angeboten. Die genauen Daten werden in dem Zulassungsschreiben mitgeteilt.

Die Anmeldung zur Prüfung ist bis spätestens Montag, 4. Oktober, bei der Unteren Fischereibehörde des Hochsauerlandkreises einzureichen. Später eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Prüfungsgebühr beträgt 50 Euro.

Weitere Informationen zur Fischereiprüfung und zu den Vorbereitungslehrgängen gibt es im Internet unter www.hochsauerlandkreis.de (Suche: Fischereiwesen). Dort kann der Zulassungsantrag zur Fischerprüfung auch heruntergeladen werden.

Der Antrag ist ebenfalls in der Kreisverwaltung in Meschede, Steinstr. 27, im Zimmer 684 sowie in der Bürgerinfo erhältlich.

