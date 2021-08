Briloner SPD feiert 75. Geburtstag – Festredner Martin Schulz 

In diesem Jahr feiert die Briloner SPD ihren 75. Geburtstag.

brilon-totallokal: Am 24. Februar 1946 fand im Café Starke am Markt die Gründungsversammlung des SPD Ortsvereins Brilon statt. Dies möchte die Briloner SPD im kleinen aber feierlichen Rahmen am Sonntag, den 29. August um 11 Uhr im Museumsgarten des Haus Hövener am Marktplatz feiern. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir an diesem Tag den Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Stiftung, Martin Schulz (MdB), erneut in Brilon begrüßen können.“, so Dirk Wiese (MdB, Vorsitzender der Briloner SPD).

Wegen der aktuellen Corona-Situation bittet die Briloner SPD interessierte Bürgerinnen und Bürger um verbindliche Anmeldung bis zum 24. August 2021 via E.Mail an [email protected]. Am Tag der Veranstaltung gilt für den Einlass die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet).

Weitere Informationen zur Geschichte der Briloner SPD unter https://spd-brilon.de/geschichte-der-briloner-spd/.

Quelle: Dirk Wiese, MdB

