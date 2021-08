Mach Karriere als Mensch!

Infoveranstaltung zu Pflege berufen am 24 . August

brilon-totallokal: Das Bundesamt für Familie informiert am Dienstag, 24. August ab 15 Uhr über Zugangsvoraussetzungen sowie Ausbildungs– und Qualifizierungsmöglichkeiten in Tätigkeiten im Pflegebereich. Interessierte erhalten außerdem einen Einblick in die aktuelle Arbeitsmarktsituation und können individuelle Fragen klären.



Aufgrund der Corona–Pandemie findet diese Veranstaltung digital im virtuellen Raum über Skype statt. Um teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung per E–Mail an das BiZ in MESCHEDE (Meschede.115–[email protected]) erforderlich. Rechtzeitig vor der Veranstaltung werden Ihnen dann Anmeldedaten sowie datenschutzrechtliche Bestimmungen per E–Mail übersandt.



Weitere Informationen auch unter www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede–Soest

