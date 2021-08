Mit 123 Punkten nach Berlin

Meinolf Prior gewinnt das EM-Tippspiel des Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese

brilon-totallokal: Meinolf Prior aus Erlinghausen hat es geschafft. Mit 123 Punkten gewann er im vergangenen Juli das EM-Tippspiel des Bundestagsabgeordneten und Kandidaten für den Hochsauerlandkreis, Dirk Wiese. Der Hauptpreis: Eine Fahrt nach Berlin, inklusive Besichtigung des Bundetages.

Dirk Wiese übergab den Preis persönlich in Erlinghausen und gratulierte dem Erstplatzierten von insgesamt 172 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich an dem kicktipp-Tippspiel beteiligt hatten. “Auch wenn ich selbst mit 82 Punkten im unteren Mittelfeld gelandet bin freue ich mich für Meinolf Prior und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in den Top 10 gelandet sind. Dafür wird der BVB diese Saison dann Deutscher Meister.”, so Wiese.

