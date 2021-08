Die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag kommt in den HSK

Dagmar Freitag und Dirk Wiese besuchen flutgeschädigte Sportplätze im Hochsauerland

brilon-totallokal: Auf Einladung des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und heimischem SPD-Bundestagskandidat, Dirk Wiese, besucht Dagmar Freitag, SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Sportausschusses in Deutschen Bundestag am 27. August 2021 ab 15:00 Uhr die von der Flutkatastrophe geschädigten Sportplätze in Müschede, Oeventrop und Wenholthausen.

Beide möchten sich gemeinsam ein Bild von den Schäden machen und mit den Vereinen über mögliche Hilfen aus dem Flutfonds sprechen.

Fotocredits: Marco Urban

Quelle: Dirk Wiese, MdB

