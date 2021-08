Delegiertenkonferenz und Parteitag der Sauerländer SPD

Aufstellung der Land tagskandidaten

brilon-totallokal: Der Parteitag und die Aufstellungskonferenz der Sauerländer SPD zur Landtagswahl 2022 finden am Samstag, den 28. August 2021 ab 9.00 Uhr in der Schützenhalle in Arnsberg–Bruchhausen statt.





„Aufgrund der Einhaltung und Kontrolle der 3G–Regel beginnen wir bereits ab 8.15 Uhr mit der Akkreditierung der Delegierten“, so der Geschäftsführer der HSKSPD Karsten Gerlach. „Auch wenn wir mittlerweile schon Routine in der Umsetzung der Hygiene–Maßnahmen haben“, so Gerlach weiter, „so ist die Kontrolle der 3G–Regel auch für uns neu.“





Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Wahlen der Landtagskandidaten und die Neuwahl des Kreisvorstandes.





“Wir freuen uns das wir in beiden Landtagswahlkreisen mit Frank Neuhaus aus Arnsberg (HSK I) und Hubertus Weber aus Brilon (HSK II) zwei erfahrene Kommunalpolitiker ins Rennen um ein Landtagsmandat schicken können und unsere Konferenz in Arnsberg–Bruchhausen auszurichten, verbunden mit dem 60jährigen Jubiläum des SPD Ortsvereins Bruchhausen.”, so der Vorsitzende der HSKSPD, Dirk Wiese.

Quelle: SPD Unterbezirk Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon